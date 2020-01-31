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انكماش مفاجئ لاقتصاد إيطاليا في الربع الأخير من 2019

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انكماش مفاجئ لاقتصاد إيطاليا في الربع الأخير من 2019 انكماش مفاجئ لاقتصاد إيطاليا في الربع الأخير من 2019

مباشر: انكمش  إيطاليا خلال الربع الرابع من العام الماضي بعكس توقعات المحللين، بفعل هبوط الإنتاج الزراعي والصناعي في البلاد.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية، اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا انخفض بنسبة 0.3 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس فصلي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى نمو اقتصاد إيطاليا بنحو 0.1 بالمائة خلال الربع الرابع الماضي.

وعلى أساس سنوي، لم يشهد الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا أي تغير يذكر في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة بنفس الفترة من 2018.

وأشار البيان إلى أن الربع الرابع من عام 2019 كان أقل يومين عمل كاملين من الربع الثالث من نفس العام.

وأوضحت البيانات الحكومية أن انكماش الاقتصاد في الربع الرابع جاء بفعل انخفاض القيمة المضافة في كل من قطاعات الزراعة والغابات والصيد والصناعة، بينما كان إنتاج الخدمات بدون تغيير.

وبحلول الساعة 9:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند مستوى 1.1029 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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