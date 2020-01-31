استقرار الدولار الأمريكي عالمياً مع ترقب البريكست وبيانات اقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع ترقب عملية البريكسيت وبيانات اقتصادية بالتزامن مع تفشي الكورونا.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس الكورونا إلى 213 شخص وإصابة 9692 شخصاً، وفقاً لمنظمة الصحة الصينية، وحذرت الولايات المتحدة مواطنيها من السفر للصين بينما منعت دول أخرى السفر من وإلى الصين.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عالمياً أمس الخميس، بعدما أقرت بخطورة الموقف داخل الصين فقط في الأسبوع الماضي.

ويترقب العالم مغادرة المملكة المتحدة من عضوية الإتحاد الأوروبي رسمياً اليوم، وبدأ الفترة الانتقالية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي التي من المرجح أن تمتد حتى نهاية 2020 فقط.

ومن المقرر الإعلان عن بيانات عن النشاط الصناعي في ولاية شيكاغو، وثقة المستهلكين والدخل الشخصي والإنفاق الشخصي في الولايات المتحدة في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة مسجلاً 1.1021 دولار، بينما ارتفع هامشياً أمام نظيره الياباني بنسبة 0.06 بالمائة ليصل إلى 109.03 ين.

وانخفضت العملة الخضراء أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3 بالمائة مسجلة 1.314 دولار، كما صعدت أمام العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة ليصل إلى 0.9702 فرنك.

وخلال نفس الفترة استقر مؤشر الدولار الأمريكي والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية عند مستوى 97.893.