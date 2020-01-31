أسعار النفط تتعافى من أدنى مستوى في 6 أشهر

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتعافى من أدنى مستوى في 6 أشهر بعد قرار منظمة الصحة العالمية، وسط المخاوف المستمرة بسبب انتشار فيروس الصين "كورونا".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، أن الفيروس الصيني "كورونا" أصبح حالة طوارئ صحية عالمية، حيث وصل عدد الضحايا إلى 213 حالة وفاة وأكثر من 9600 حالة إصابة في الصين.

ويترقب المستثمرون بشكل حذر الأضرار الناجمة عن الفيروس والتي يمكن أن تؤدي إلى التأثير السلبي على النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على النفط الخام.

لكن قرار منظمة الصحة العالمية بشأن معارضة القيود المفروضة على السفر والتجارة عزز من ثقة السوق.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد أن حقق خسائر حادة بنحو 4 بالمائة في الأسبوع الجاري حتى أمس الخميس عندما سجل أدنى مستوياته منذ أوائل أغسطس/آب الماضي مع قلق المستثمرين والتجار.

وكانت الأسعار مدعومة كذلك بتقارير تفيد بأن السعودية تعتزم مناقشة تقديم موعد اجتماع تحديد سياسة الإنتاج النفطي إلى أوائل فبراير/شباط بدلاً من مارس/آذار بعد الانخفاض الأخير في أسعار الخام.

وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 58.90 دولار للبرميل.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1.3 بالمائة ليصعد إلى 52.83 دولار للبرميل.