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أسعار النفط تصعد 1% بعد قرار منظمة الصحة العالمية

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أسعار النفط تصعد 1% بعد قرار منظمة الصحة العالمية أسعار النفط تصعد 1% بعد قرار منظمة الصحة العالمية

مباشر: ارتفعت النفط بنحو 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد قرار منظمة الصحة العالمية، وسط المخاوف المستمرة بسبب انتشار فيروس الصين "كورونا".

واستفادت أسعار النفط بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، أن الفيروس الصيني "كورونا" أصبح حالة طوارئ صحية عالمية، حيث وصل عدد الضحايا إلى 213 حالة وفاة وأكثر من 9600 حالة إصابة في الصين.

ويترقب المستثمرون بشكل حذر الأضرار الناجمة عن الفيروس والتي يمكن أن تؤدي إلى التأثير السلبي على النمو الاقتصادي العالمي ومن ثم الطلب على النفط الخام.

كما عزز قرار منظمة الصحة العالمية بشأن معارضة القيود المفروضة على السفر والتجارة من ثقة السوق.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعد أن حقق خسائر أسبوعية حادة بنحو 4 بالمائة حتى أمس الخميس، ليكون عند أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر مع قلق المستثمرين والتجار.

وكانت الأسعار مدعومة كذلك بتقارير تفيد بأن  تعتزم مناقشة تقديم موعد اجتماع تحديد سياسة الإنتاج النفطي إلى أوائل فبراير/شباط بدلاً من مارس/آذار بعد الانخفاض الأخير في أسعار الخام.

وبحلول الساعة 8:35 صباحاً بتوقيت جرينتش، صعد سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 58.90 دولار للبرميل.

بينما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1.3 بالمائة ليصعد إلى 52.83 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

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