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أسعار الذهب تتراجع 9 دولارات بعد بيانات صينية سلبية

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أسعار الذهب تتراجع 9 دولارات بعد بيانات صينية سلبية أسعار الذهب تتراجع 9 دولارات بعد بيانات صينية سلبية

مباشر: تراجعت  الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليفقد المعدن 9 دولارات بعد بيانات النشاط الصناعي في الصين، ووسط المخاوف المستمرة بسبب انتشار فيروس"كورونا".

وأظهرت بيانات اقتصادية أن النشاط الصناعي الصيني سجل 50 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني الجاري مما أثر على أسعار الذهب سلباً.

وكان المعدن النفيس سجل أعلى مستوى في 7 سنوات عند تسوية تعاملات أمس الخميس، بأرباح تتجاوز 13 دولاراً للأوقية.

توقف نشاط المصانع في الصين في يناير/كانون الثاني الجاري، مع تفشي الفيروس الجديد مما زاد من المخاطر التي يواجها الاقتصاد على الرغم من تخفيف التوترات التجارية، في حين تسارع نمو نشاط قطاع الخدمات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس، أن أصبح الفيروس الصيني "كورونا" حالة طوارئ صحية عامة، حيث وصل عدد ضحايا فيروس "كورونا" إلى 213 حالة وفاة وأكثر من 9600 مصاب في الصين، كما انتشر إلى حوالي 18 دولة حتى الآن.

وكشف التقرير الفصلي الصادر عن مجلس الذهب العالمي بالأمس، أن الطلب العالمي على الذهب تراجع في الربع الرابع الماضي بنحو 19 بالمائة على أساس سنوي ليبلغ 1045.2 طن.

وبالنسبة للبيانات، من المقرر صدور بيانات الإنفاق الشخصي والدخل الشخصي وثقة المستهلكين في الولايات المتحدة و النشاط الصناعي في ولاية شيكاغو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 7:42 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.6 بالمائة أو ما يعادل 9 دولارات لتهبط إلى مستوى 1579.80 دولار للأوقية.

بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 1575.94 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية عند مستوى 97.8730.

مباشر (اقتصاد)

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