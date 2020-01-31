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تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال مستهل العام الجديد

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تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال مستهل العام الجديد تراجع النشاط الصناعي في الصين خلال مستهل العام الجديد

مباشر: تراجع النشاط الصناعي في الصين بأكثر من التوقعات خلال الشهر الأول من العام الحالي، لكنه استقر عند الحد الفاصل بين التوسع والانكماش مع عطلة رأس السنة القمرية.

وكشفت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاءات في الصين، اليوم الجمعة، أن مؤشر مديري المشتريات الصناعي سجل 50 نقطة خلال شهر يناير/كانون الثاني مقابل 50.2 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن النشاط الصناعي سوف يتراجع إلى 50.1 نقطة خلال الشهر الجاري.

وتشير أيّ قراءة للمؤشر أعلى 50 نقطة إلى التوسع في النشاط في حين تلك التي تكون دون هذا الحد الفاصل تعني انكماشاً.

ويرجع أداء الشهر الجاري إلى تباطؤ نمو الإنتاج الناجم عن عطلة رأس السنة القمرية في الصين والتي تقلل الأنشطة الصناعية.

وبالنسبة لمؤشر مديري المشتريات غير الصناعي، فارتفع إلى 54.1 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 53.5 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يسجل النشاط غير الصناعي 53.1 نقطة في شهر يناير/كانون الثاني.

وأوضحت البيانات الحكومية أن تأثير تفشي فيروس كوورنا، والذي أودى بحياة 213 شخصاً في الصين حتى الآن، لم ينعكس بشكل كامل داخل قراءة مؤشر مديري المشتريات عن شهر يناير/كانون الثاني.

وبالنسبة للمؤشر المركب (والذي يضم أداء القطاعين الصناعي والخدمي)، تراجع من 53.4 نقطة إلى 53 نقطة في الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتم الإفصاح عن بيانات مؤشر مديري المشتريات الذي يرصد الأداء داخل الشركات الصناعية الخاصة من قبل مؤسستي الأبحاث "ماركت وكاسيان" يوم الإثنين المقبل.

مباشر (اقتصاد)

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