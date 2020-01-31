الارتفاع يغلب على الأسهم الأوروبية بالمستهل مع ترقب البريكسيت

مباشر: غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، بعد أسبوع مزدحم بالتطورات بشأن فيروس "كورونا"، في حين تراجع المؤشر البريطاني منفرداً وسط ترقب البريكست.

وتضاعف عدد المصابين بالفيروس القاتل "الكورونا"، ليصل إلى 9692 شخصاً، بينما أدى إلى وفاة 213 شخص داخل الصين، كما منعت بعض الدول مواطنيها من السفر من وإلى الصين منها إيطاليا.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ عالمياً بالأمس، بعد رفضها لإعلان الحالة مرتين خلال الأسبوع الماضي، وحصرها في الصين فقط.

ومن المقرر أن تشهد أوروبا اليوم مغادرة المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي رسمياً اليوم، بعد مفاوضات دامت لأكثر من 3 أعوام، على تبدأ الفترة الانتقالية لبريطانيا.

ومن المقرر إصدار بيانات التضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

وبحلول الساعة 8:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 3 بالمائة ليصل الى 416.4 نقطة، بينما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة تزيد عن 1 بالمائة عند مستوى 7372.2 نقطة.

وارتفع مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل 5882.9 نقطة، وصعد المؤشر الألماني "داكس" بنسبة تزيد عن 2 بالمائة مسجلاً 13186.3 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1027 دولار.