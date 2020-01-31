نيكي الياباني يسجل أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الجمعة، مدعومة بنتائج أعمال الشركات لكن في المقابل سجلت خسارة أسبوعية للمرة الأولى في 6 أشهر بفعل المخاوف المستمرة بشأن وباء الصين "كورونا".

واستفادت البورصة اليابانية من إعلان نتائج أعمال قوية من جانب الشركات في اليابان مثل "فوجيستو"، حيث أغلق السهم عند أعلى مستوى في 18 عاماً بعد قفزة 12 بالمائة.

لكن أداء الأسهم اليابانية في الأسبوع الجاري والشهر الحالي كان ضعيفاً وسط تداعيات الفيروس الصيني "كورونا" حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية بالأمس، أنه أصبح حالة طوارئ صحية عامة.

ووصل عدد ضحايا "كورونا" إلى 213 حالة وفاة وأكثر من 9600 حالة إصابة في الصين، كما انتشر في حوالي 18 دولة.

وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، سجل معدل البطالة في اليابان خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مستوى أقل من المتوقع بينما انخفضت مبيعات التجزئة في اليابان خلال نفس الشهر بنحو 2.6 بالمائة وكان من المتوقع أن تنخفض بنحو 1.7 بالمائة.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1 بالمائة أو ما يعادل 227 نقطة ليصعد إلى 23205.2 نقطة.

وعلى صعيد الأداء الأسبوعي، فإن المؤشر الياباني سجل انخفاضاً أسبوعياً بنحو 2.6 بالمائة (حوالي 622 نقطة)، وهو أسوأ أداء أسبوعي في 6 أشهر مع التداعيات السلبية من الفيروس.

بينما سجل نيكي خسائر شهرية بنحو 1.9 بالمائة خلال يناير/كانون الثاني الجاري، وهو ما يعتبر أول هبوط شهري منذ أغسطس/آب من العام الماضي.

ومن جهة أخرى، صعد مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقاً بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1684.4 نقطة.

وبحلول الساعة 7:47 صباحاً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة اليابانية أمام نظيرتها الأمريكية هامشياً بنحو 0.09 بالمائة لتهبط إلى مستوى 109.06 ين.