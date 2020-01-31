سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.7% خلال يناير..وسط انخفاض بالسيولة

الرياض- مباشر: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، على تراجع خلال شهر يناير/ كانون الثاني 2019، مقارنة بالشهر السابق له.

وهبط المؤشر العام بنسبة 1.7 في المئة ليفقد 142.64 نقطة ليهبط بها لمستوى 8246.59 نقطة، بنهاية جلسات الشهر.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 8.75 تريليون ريال (2.33 تريليون دولار) بنهاية يناير مقارنة مع 9.03 تريليون ريال (2.41 تريليون دولار) بالشهر السابق، بتراجع 3.06% تعادل 275.9 مليار ريال (73.6 مليار دولار).

وتراجعت قيم التداولات خلال يناير بنسبة 25.3 في المئة إلى 84.38 مليار ريال (22.5 مليار دولار) بنهاية يناير، مقارنة مع 112.99 مليار ريال (30.1 مليار دولار) بالشهر السابق.

وبلغ متوسط قيم التداولات خلال يناير نحو 3.84 مليار ريال (1.02 مليار دولار)، مقارنة مع 4.91 مليار ريال (1.31 مليار دولار) بنهاية الشهر السابق.

وهبطت كميات التداولات خلال يناير إلى 3.7 مليار سهم، مقارنة مع 860.94.3 مليار سهم بتراجع 14.4 في المئة.

وتراجعت 9 قطاعات بالسوق السعودي، تصدرها الاتصالات بنسبة 6.4 في المئة ، بينما ارتفع 12 قطاعا تصدرها تجزئة الأغذية بنسبة 9.28 في المئة .

وبالمثل تراجعت قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والبنوك، القياديات، بنسبة 3.6 في المئة، و2.3 في المئة، و1.8 في المئة.

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