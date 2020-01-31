إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات
مباشر - السيد جمال: سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية ارتفاعا بنهاية عام 2019 للعام الثاني على التوالي، محققة أعلى مستوياتها في آخر 3 أعوام.
وزادت قيمة احتياطيات السعودية الأجنبية – تشمل الاستثمارات بالأوراق المالية في الخارج، والودائع والنقد الأجنبي بالخارج، والذهب النقدي، ووضع صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة – بقيمة 2.95 مليار دولار بنهاية العام الماضي على أساس سنوي.
ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية خلال الفترة من 2010 إلى نهاية 2019:
تصميم: حسين مصطفي
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