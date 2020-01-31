إنفوجرافيك.. احتياطيات السعودية الأجنبية في آخر 10 سنوات

مباشر - السيد جمال: سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية ارتفاعا بنهاية عام 2019 للعام الثاني على التوالي، محققة أعلى مستوياتها في آخر 3 أعوام.

وزادت قيمة احتياطيات السعودية الأجنبية – تشمل الاستثمارات بالأوراق المالية في الخارج، والودائع والنقد الأجنبي بالخارج، والذهب النقدي، ووضع صندوق النقد الدولي وحقوق السحب الخاصة – بقيمة 2.95 مليار دولار بنهاية العام الماضي على أساس سنوي.

ويوضح الإنفوجرافيك التالي تطور الأصول الاحتياطية الأجنبية للسعودية خلال الفترة من 2010 إلى نهاية 2019:

تصميم: حسين مصطفي

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. تحويلات الوافدين بالسعودية آخر 10 سنوات

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 4% بنهاية 2019

79.1 مليار ريال تمويلات للسعوديين لشراء مسكن جديد خلال 2019

مبيعات نقاط البيع بالسعودية ترتفع 23% خلال عام 2019

تحويلات الوافدين بالسعودية تتراجع لـ33.47 مليار دولار في 2019

السعودية.. 78.5 مليار ريال زيادة باستثمارات المصارف بالسندات الحكومية بـ2019