تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الأمريكية محور الأسواق العالمية اليوم

مباشر- أحمد شوقي: خيم تفاقم أزمة "كورونا" وبيانات النمو الاقتصادي على الأسواق العالمية بنهاية تداولات اليوم الخميس.

ولا صوت يعلو فوق فيروس "كورونا" ليستمر في إثارة البلبلة في الأسواق العالمية بعد أن أدى إلى وفاة أكثر من 170 شخصاً في الصين حتى الآن مع نحو 8 آلاف مصاباً.

ودفع تزايد عدد الوفيات والمصابين، منظمة الصحة العالمية لتعلن حالة طوارئ للصحة العامة من أجل التصدي للفيروس المميت.

فيما أكدت الولايات المتحدة أول حالة انتقال لعدوى "كورونا" من شخص لآخر في ولاية "شيكاغو".

بيانات النمو الأمريكية ومؤشرات الأسهم

فيما تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود عند نهاية في نهاية جلسة اليوم، ليربح "داو جونز" أكثر من 120 نقطة.

ونما أكبر اقتصاد حول العالم بنحو 2.3 بالمائة في العام الماضي مسجلاً أقل وتيرة ارتفاع في 3 سنوات، بعد نمو يتماشى مع التوقعات في الربع الرابع.

وفي بيانات أخرى، تراجع معدل البطالة في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

كما تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة عند نهاية التعاملات مع مخاوف فيروس الصين القاتل.

ومن جانبه، أبقى بنك إنجلترا معدل الفائدة دون تغيير عند 0.75 بالمائة لكنه خفض تقديرات النمو الاقتصادي مع ضعف النمو العالمي وعدم اليقين بشأن البريكست.

وفي البيانات الاقتصادية، تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي لأدنى مستوى منذ عام 2008، في حين ارتفع معدل البطالة في ألمانيا خلال الشهر الجاري.

وشهدت الأسهم اليابانية خسائر قوية حيث فقد "نيكي" 400 نقطة في الختام وسط موجة بيعية بالأسهم الآسيوية مع تزايدعدد ضحايا كورونا.

ومن ناحية أخرى، انكمش اقتصاد المكسيك بنحو 0.1 بالمائة في العام المنصرم ليكون الهبوط الأول في 10 سنوات.

نتائج أعمال

وارتفعت أرباح شركة "أمازون" بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الجاري.

فيما ارتفعت إيرادات شركة "كوكا كولا" بنحو 16 بالمائة خلال الربع الرابع لتتجاوز تقديرات المحللين.

بينما تراجعت أرباح شركة "سامسونج" بنسبة 38 بالمائة في الربع الأخير من 2019 لتفشل في الوفاء بتقديرات المحللين.

وسجل "دويتشه بنك" خسائر بنحو 5.8 مليار دولار في العام الماضي بأكمله، بعد أن فاقت خسائرها التوقعات في الربع الأخير من 2019.

ومع ضعف أسعار النفط والغاز الطبيعي تراجعت أرباح شركة "رويال داتش شل" بشكل حاد خلال الربع الأخير من 2019.

خسائر النفط مستمرة

استمرت أسعار النفط في الهبوط القوي عند التسوية حيث تراجعت بأكثر من 2 بالمائة يكون الانخفاض السابع في آخر 8 جلسات.

وسجل الخام الأمريكي أدنى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي مع مخاوف تضرر الطلب بسبب فيروس الصين.

بينما استفادت أسعار الذهب من حالة عدم اليقين والمخاوف بشأن "كورونا" لترتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات عند التسوية بعدما ربحت أكثر من 13 دولاراً.

فيما تراجع الطلب على المعدن الأصفر بنحو 19 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.