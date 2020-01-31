أرباح "أمازون" ترتفع بأكثر من التقديرات مع قفزة 21% للمبيعات

مباشر: ارتفعت أرباح شركة "أمازون" بفارق كبير عن توقعات المحللين خلال الربع الأخير من العام الماضي، كما صعدت المبيعات بنحو 21 بالمائة.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع التجزئة، اليوم الخميس، عن ارتفاع صافي الأرباح إلى 3.26 مليار دولار (6.47 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقارنة مع 3.02 مليار دولار (6.04 دولار للسهم) في الفترة نفسها من العام السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم "أمازون" من الأرباح سوف يسجل إلى 4.04 دولار خلال الربع الرابع من 2019.

فيما ارتفعت الأرباح التشغيلية إلى 3.9 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2019 مقارنة مع 3.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المنقضي.

في حين ارتفعت مبيعات "أمازون" بنحو 21 بالمائة إلى 87.43 مليار دولار في الربع الأخير من العام الماضي مقابل 72.38مليار دولار في نفس الفترة من عام 2018.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "أمازون" سوف ترتفع إلى 86.03 مليار دولار خلال الربع الرابع من 2019.

وجاء صعود الإيرادات بدعم الخدمات السحابية والتي زادت إلى 9.95 مليار دولار خلال الربع الرابع، مقارنة مع 7.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق له.

كما ارتفعت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 15 بالمائة لتصل إلى 45.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وفي إجمالي عام 2019، حققت الشركة الأمريكية أرباحاً بقيمة 11.5 مليار دولار ،مقارنة مع 10.02 مليار دولار في العام السابق له.

فيما ارتفعت إيرادات "أمازون" إلى 280.5 مليار دولار في 2019، بعدما كانت 232.8 مليار دولار في العام السابق له.

وعند إغلاق التعاملات، ارتفع سهم "أمازون" 0.7 بالمائة إلى 1870.68 دولار، فيما قفز بأكثر من 11 بالمائة في تداولات ما بعد الجلسة.