أخبار عاجلة

باب الخلق| الأحد 2/2/2020 الحلقة الكاملة -
في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة -
فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة -
الموافقة على معدل قانون خدمة ضباط الجيش الاردني -
"ساكو" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

محدث..سهم فيسبوك يتراجع 6% بالختام مع زيادة النفقات وتباطؤ النمو

Google+ Print
محدث..سهم فيسبوك يتراجع 6% بالختام مع زيادة النفقات وتباطؤ النمو محدث..سهم فيسبوك يتراجع 6% بالختام مع زيادة النفقات وتباطؤ النمو

مباشر: تراجع سهم فيسبوك بأكثر من 6 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع زيادة النفقات وتباطؤ نمو إيرادات الشركة.

وكشفت الشركة الأمريكية المالكة لموقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء عن ارتفاع أرباح وإيرادات فيسبوك بأكثر من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي.

لكن السهم تأثر سلباً بارتفاع نفقات الشركة بنسبة 34 بالمائة ليصل إلى 12.2 مليار دولار في أخر 3 أشهر من العام الماضي.

كما جاء هبوط سهم الشركة الأمريكية مع تباطؤ نمو الإيرادات دون 30 بالمائة للربع الرابع على التوالي.

وزاد عدد مستخدمين الفيسبوك يومياً بنحو 9 بالمائة خلال الربع الماضي ليصل الى 1.66 مليار شخص.

وعند ختام الجلسة، تراجع سهم شركة فيسبوك بنسبة 6.1 بالمائة ليسجل 209.5 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

الأسهم اليابانية تتراجع بالختام مع الموجة البيعية في الصين

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية