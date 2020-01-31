محدث..سهم فيسبوك يتراجع 6% بالختام مع زيادة النفقات وتباطؤ النمو

مباشر: تراجع سهم فيسبوك بأكثر من 6 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع زيادة النفقات وتباطؤ نمو إيرادات الشركة.

وكشفت الشركة الأمريكية المالكة لموقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء عن ارتفاع أرباح وإيرادات فيسبوك بأكثر من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي.

لكن السهم تأثر سلباً بارتفاع نفقات الشركة بنسبة 34 بالمائة ليصل إلى 12.2 مليار دولار في أخر 3 أشهر من العام الماضي.

كما جاء هبوط سهم الشركة الأمريكية مع تباطؤ نمو الإيرادات دون 30 بالمائة للربع الرابع على التوالي.

وزاد عدد مستخدمين الفيسبوك يومياً بنحو 9 بالمائة خلال الربع الماضي ليصل الى 1.66 مليار شخص.

وعند ختام الجلسة، تراجع سهم شركة فيسبوك بنسبة 6.1 بالمائة ليسجل 209.5 دولار.