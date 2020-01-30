محدث.. سهم "تسلا" يقفز 10% بالختام بعد نتائج أعمال إيجابية

مباشر: ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 10 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الخميس، بعد ارتفاع أرباح وإيرادات الشركة خلال الربع الرابع بوتيرة تفوق توقعات المحللين.

وسجلت شركة "تسلا" أرباحاً بقيمة 105 مليون دولار (0.56 سنتاً للسهم) خلال الربع المنتهي في ديسمبر/كانون الأول، بينما ارتفعت إيراداتها بنحو 2 بالمائة لتصل إلى 7.38 مليار دولار خلال الربع الرابع لعام 2019.

وتوقعت شركة تصنيع السيارات الكهربية تسليم 500 ألف مركبة في العام الحالي.

وشهد سهم "تسلا" مكاسب تجاوزت 100 بالمائة في أخر 12 شهراً، بدعم افتتاح مصنعها في الصين وارتفاع قياسي لتسليمات السيارات في الربع الأخير من العام الماضي.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنحو 10.3 بالمائة ليصعد إلى 640.81 دولار.

وبلغت القيمة السوقية لشركة "تسلا" نحو 115 مليار دولار خلال تعاملات اليوم، لتصبح ثاني أكبر شركة لتصنيع السيارات في العالم بعد "تويوتا".