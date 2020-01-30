محدث.. "داو جونز" يتحول لمكاسب 120 نقطة عند الإغلاق

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للصعود الملحوظ عند ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 120 نقطة مع تطورات جديدة بشأن "كورونا" ونتائج أعمال الشركات.

وتخلى المؤشر الصناعي "داو جونز" عن خسائره التي تجاوز 200 نقطة خلال التعاملات ليتحول لمكاسب ملحوظة قبيل الإغلاق بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس "كورونا" حالة طوارئ للصحة العامة.

ومن شأن هذا الإجراء أن يحشد الدعم المالي والسياسي عالمياً لمواجهة هذا الفيروس القاتل في الوقت الذي أكدت فيه المنظمة ان الصين تبذل المزيد من الجهد لإحكام السيطرة على "كورونا" لمنع الانتشار السريع له.

وأعلنت الصين زيادة عدد الضحايا بفيروس "كورونا" إلى أكثر من 170 شخص مع تجاوز المصابين 7700 مصاباً مما يزيد المخاوف بشأن تفشي الفيروس.

وبالنسبة لنتائج الأعمال، تراجع سهم "فيسبوك" بأكثر من 6 بالمائة مع زيادة التكاليف والنفقات بنحو 34 بالمائة ورغم تجاوز الأرباح والإيرادات لتوقعات المحللين في الربع الأخير من العام المنصرم.

بينما ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 10 بالمائة بعد تفوق الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين، فيما صعد سهم "مايكروسوفت" بنسبة 3 بالمائة مع قفزة 38 بالمائة للأرباح الفصلية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.3 بالمائة في العام الماضي في أبطأ وتيرة خلال 3 سنوات، بعد أن ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة في الربع الرابع.

فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.4 بالمائة أو ما يوازي 124 نقطة إلى 28858 نقطة.

كما ارتفع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.3 بالمائة إلى 3283 نقطة، وصعد"ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة إلى 9298 نقطة.

وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة إلى 97.829.