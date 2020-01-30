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العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي

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العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي العمل السعودية تتعاون مع "منشآت" لتدشن منظومة للاستثمار والابتكار الاجتماعي

الرياض- مباشر: وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، اتفاقية عمل مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، على هامش ملتقى "بيبان الرياض".

وأوضحت الهيئة في بيان صادر، اليوم الخميس، أن الاتفاقية تهدف إلى بناء منظومة سوق الاستثمار والابتكار الاجتماعي في المملكة عن طريق الشراكة بين الوزارة وهيئة "منشآت" لتدريب وتأهيل مختصي الاستثمار الاجتماعي، وتوعية وتحفيز الجهات التمويلية، واحتضان مشاريع الاستثمار والريادة الاجتماعية.

وتابعت الوزارة، أن الاتفاقية تستهدف أيضا وضع المحفزات التشريعية والقانونية لسوق الاستثمار والابتكار الاجتماعي، وبناء إطار قياس الأثر الاجتماعي، وتطوير أدوات تمويل الاستثمار والابتكار الاجتماعي.

جاء ذلك بحضور وكيل التنمية الاجتماعية بوزارة العمل، سليمان بن عبدالعزيز الزبن، وصالح بن إبراهيم الرشيد، محافظ "منشآت".

وشاركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ملتقى "بيبان الرياض" المقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، والذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض.

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