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صندوق النقد: من المبكر للغاية تحديد تأثير كورونا على الاقتصاد

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صندوق النقد: من المبكر للغاية تحديد تأثير كورونا على الاقتصاد صندوق النقد: من المبكر للغاية تحديد تأثير كورونا على الاقتصاد

مباشر: قال صندوق النقد الدولي إنه من المبكر للغاية معرفة تأثير فيروس "كورونا" على الاقتصاد الصيني أو العالمي.

وأضاف "جيري رايس" المتحدث باسم صندوق النقد للصحفيين، اليوم الخميس،"لسنا في مرحلة تسمح لنا بوضع أي أرقام ثابتة حول تأثير كورونا، ومن المبكر للغاية القيام بذلك".

وأوضح "رايس" أن صندوق النقد يراقب الفيروس وقد يكون مستعدًا لتقديم تقديرات محددة بحلول موعد اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في يومي 22 و 23 فبراير/شباط المقبل.

وقال "رايس": "أريد أن أؤكد حقاً على مقدار عدم اليقين الموجود في الوقت الحالي".

وأضاف المتحدث باسم صندوق أن التأثير الاقتصادي سيعتمد إلى حد كبير على مدى انتشار الفيروس وسرعة انتقال العدوى وعدد الأشخاص التي سوف يصيبهم.

وكان اقتصادي في الصينية قد توقع بالأمس أن يتراجع نمو الصين أدنى 5 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري بسبب "كورونا".

وأثار الفيروس الذي نشأ في "ووهان" الصينية في نهاية العام الماضي قلقاً كبيراً مع تزايد عدد الوفيات والمصابين يومياً في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم فيروس "كورونا" حالة طوارئ للصحة العامة.

مباشر (اقتصاد)

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