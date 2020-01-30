أخبار عاجلة

باب الخلق| الأحد 2/2/2020 الحلقة الكاملة -
في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة -
فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة -
الموافقة على معدل قانون خدمة ضباط الجيش الاردني -
"ساكو" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد استخدام القوة العسكرية ضد إيران

Google+ Print
النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد استخدام القوة العسكرية ضد إيران النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد استخدام القوة العسكرية ضد إيران

مباشر: صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح منع تمويل أي استخدام للقوة العسكرية الهجومية في أو ضد إيران دون موافقة الكونجرس.

وكان هذا الإجراء واحداً من مشروعي قانون تمت مناقشتهما في مجلس النواب الذي يحكمه الديمقراطييون اليوم الخميس بهدف تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد على شن حرب ضد طهران التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.

وتوترت العلاقات ابين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير مؤخراً بعد الضربة الأمريكية ضد الجنرال قاسم سليماني في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع الإيرانيين إلى الرد بهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية في العراق.

وسعى الديمقراطيون الذين يشعرون بالقلق من التورط في نزاع جديد في الشرق الأوسط إلى مطالبة ترامب بالسعي للحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية في المستقبل.

أما الإجراء الثاني الذي سيتم مناقشته في وقت لاحق من اليوم سوف يلغي قرار 2002 الذي سمح باستخدام القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين في العراق، ومنذ ذلك الحين تم استخدامه كحجة من قبل الرؤساء المتعاقبين الذين شنوا هجمات ضد أعداء جدد.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
طلال أبو غزالة: ترامب سيعلن الحرب على الصين قبل أكتوبر

طلال أبو غزالة: ترامب سيعلن الحرب على الصين قبل أكتوبر

كوشنر: حاولنا أن نكون أول من يضع خريطة.. وإسرائيل وافقت بسبب علاقتها الوثيقة بترامب

كوشنر: حاولنا أن نكون أول من يضع خريطة.. وإسرائيل وافقت بسبب علاقتها الوثيقة بترامب

تعقيبا على التصويت على عزل ترامب من منصبه.. عمرو أديب: ترامب عمل طفرة في أمريكا

تعقيبا على التصويت على عزل ترامب من منصبه.. عمرو أديب: ترامب عمل طفرة في أمريكا

اليوم - وزراء الخارجية العرب يرفضون "خطة ترامب" للسلام

اليوم - وزراء الخارجية العرب يرفضون "خطة ترامب" للسلام