النواب الأمريكي يقر تشريعاً لتقييد استخدام القوة العسكرية ضد إيران

مباشر: صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح منع تمويل أي استخدام للقوة العسكرية الهجومية في أو ضد إيران دون موافقة الكونجرس.

وكان هذا الإجراء واحداً من مشروعي قانون تمت مناقشتهما في مجلس النواب الذي يحكمه الديمقراطييون اليوم الخميس بهدف تقييد قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شن حرب ضد طهران التي يبلغ عدد سكانها 82 مليون نسمة.

وتوترت العلاقات ابين الولايات المتحدة وإيران بشكل كبير مؤخراً بعد الضربة الأمريكية ضد الجنرال قاسم سليماني في وقت سابق من هذا الشهر، مما دفع الإيرانيين إلى الرد بهجمات الصاروخية على القوات الأمريكية في العراق.

وسعى الديمقراطيون الذين يشعرون بالقلق من التورط في نزاع جديد في الشرق الأوسط إلى مطالبة ترامب بالسعي للحصول على إذن من الكونجرس لاستخدام القوة العسكرية في المستقبل.

أما الإجراء الثاني الذي سيتم مناقشته في وقت لاحق من اليوم سوف يلغي قرار 2002 الذي سمح باستخدام القوة العسكرية ضد نظام صدام حسين في العراق، ومنذ ذلك الحين تم استخدامه كحجة من قبل الرؤساء المتعاقبين الذين شنوا هجمات ضد أعداء جدد.