محدث.. النفط يتراجع 2% عند التسوية لأدنى مستوى منذ أغسطس

مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، لتسجل أدنى مستوى منذ أغسطس/آب الماضي مع مخاوف تضرر الطلب وسط ارتفاع عدد ضحايا وباء الصين الجديد "كورونا".

وارتفع عدد الوفيات جراء الفيروس الصيني وانتشاره حول العالم، حيث تجاوزت الإصابات في الصين 7700 حالة وبدأت عدة دول في عزل المواطنين الذين تم إجلاؤهم من "ووهان" في محاولة لمنع انتشار الوباء في العالم، كما ارتفع عدد الضحايا إلى 170 شخص حتى الآن.

ويتخوف المستثمرون من أن تؤدي الأضرار الناجمة عن الفيروس في التأثير سلباً على النمو الاقتصادي العالمي وبالتبعية الطلب على النفط الخام ومنتجاته.

وجاءت تسوية النفط قبل أن تعلن منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كورونا" حالة طوارئ للصحة العامة.

وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع مخزونات النفط في الولايات المتحدة بنحو 3.5 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات، بينما استقر الإنتاج الأمريكي من النفط عند أعلى مستوى في تاريخه.

وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر مارس/آذار بنسبة 2.2 بالمائة مسجلاً 52.14 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً من 7 أغسطس/آب.

وبحلول الساعة 8:10 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بنحو 1.9 بالمائة ليهبط إلى 58.75 دولار للبرميل.