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الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا"

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الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا" الصحة العالمية تعلن حالة الطوارئ لمواجهة فيروس "كورونا"

مباشر: أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس "كورونا" الذي نشأ في الصين حالة طوارئ صحية عالمية مما سيساعد الوكالة الدولية على حشد الدعم المالي والسياسي لاحتواء تفشي المرض.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تأكيد الولايات المتحدة أول حالة انتقال من شخص لآخر للفيروس، الذي تسبب في مقتل 171 شخصًا على الأقل في الصين وانتشر الآن إلى 18 دولة أخرى على الأقل.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية "تيدروس أدهانوم غبريسوس" خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "على مدى الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا ظهور مرض مميت لم يكن معروفًا من قبل ويجب علينا أن نعمل معا الآن للحد من انتشاره".

تُعرِّف منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية العالمية، والمعروفة أيضًا باسم "حالة طوارئ الصحة العامة ذات الاهتمام الدولي" بأنها "حدث غير عادي".

وتعتبر هذه هى المرة السادسة التي تعلن فيها منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ للصحة العامة منذ أن تم تطبيق القواعد في منتصف العقد الأول من القرن العشرين.

وكانت منظمة الصحة العالمية رفضت في اجتماعين طارئين الأسبوع الماضي إعلان الفيروس حالة طوارئ صحية عالمية.

وأثنى "تيدروس" على جهود الصينية لاحتواء اندلاع المرض على الرغم من الآثار الاقتصادية المحتملة.

وقال "تيدروس": "إن أكبر ما يهمنا هو احتمال انتشار الفيروس إلى البلدان التي تعاني من ضعف النظم الصحية وغير المستعدة للتعامل معه".

وكان "تيدروس" ذكر بالأمس أن الزيادة المستمرة في الحالات والأدلة على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر خارج الصين مزعجة للغاية.

مباشر (اقتصاد)

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