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الولايات المتحدة تؤكد أول حالة عدوى لـ"كورونا" من شخص لآخر

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الولايات المتحدة تؤكد أول حالة عدوى لـ"كورونا" من شخص لآخر الولايات المتحدة تؤكد أول حالة عدوى لـ"كورونا" من شخص لآخر

مباشر: أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية الأمريكي أول حالة انتقال لفيروس "كورونا" من شخص إلى آخر في ولاية "شيكاغو".

وأدى انتشار فيروس "كورونا" في الصين إلى وفاة ما لا يقل عن 171 شخصًا وأصاب أكثر من 8آلاف شخص منذ ظهوره قبل أقل من شهر مع إعلان العديد من الدول الأخرى حالات إصابة.

وقال مسوؤلو مركز السيطرة على الأمراض في الولايات المتحدة في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، أن المريض الجديد هو زوج امرأة في ولاية شيكاغو التي نقلت العدوى من "ووهان" الصينية مركز اندلاع المرض، لكنهم ذكروا أن الحالة جيدة حاليا.

وكانت الولايات المتحدة أكدت أمس الأربعاء إصابة 5 أشخاص بفيروس "كورونا"، لتكون من ضمن 15 دولة أخرى أعلنت إصابات بهذا الفيروس.

ومن المقرر أن تجتمع لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في وقت لاحق من اليوم من أجل تحديد ما إذا كان الفيروس الجديد من الصين حالة طوارئ عالمية.

مباشر (اقتصاد)

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