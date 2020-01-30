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محدث.. العقود الآجلة للذهب تسجل أعلى تسوية منذ 2013

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محدث.. العقود الآجلة للذهب تسجل أعلى تسوية منذ 2013 محدث.. العقود الآجلة للذهب تسجل أعلى تسوية منذ 2013

مباشر: ارتفع لأعلى مستوى في 7 سنوات عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، حيث ربح أكثر من 13 دولاراً مع خسائر الأسهم والعملة الأمريكية ووسط ارتفاع حصيلة الوفيات والمصابين بالفيروس الصيني.

واتجه المستثمرون نحو المعدن الأصفر كملاذ آمن مع تفاقم أزمة فيروس كورونا الذي أودى بحياة 170 شخصاً وإصابة أكثر من 7700 حالة حتى الآن.

وكشفت بيانات اقتصادية عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في 3 سنوات خلال العام الماضي، بعد أن ارتفع بنحو 2.1 بالمائة في الربع الرابع وفقاً للتوقعات.

فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء، تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى يتراوح بين 1.50 بالمائة إلى 1.75 بالمائة.

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أبريل/نيسان بنحو 0.8 بالمائة وهو ما يعادل 13.20 دولار ليصل إلى 1589.20 دولار للأوقية وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ أبريل/نيسان لعام 2013.

وبحلول الساعة 7:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.4 بالمائة وهو ما يعادل 6.23 دولار  ليصعد إلى 1583.06 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، انخفض المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل ست عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة ليصل إلى 97.829.

مباشر (اقتصاد)

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