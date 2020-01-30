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العراق يترأس اجتماعاً طارئاً للجامعة العربية لبحث تداعيات "صفقة القرن"

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مباشر: أعلن العراق أنه سيترأس اجتماعاً طارئاً لبحث تداعيات إعلان رئيس الولايات المتحدة، دونالد ، خطة إحلال السلام بمنطقة الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً  بـ"صفقة القرن".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، احمد الصحاف، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "توتير"، اليوم الخميس، أن بلاده ستترأس اجتماعاً طارئاً لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات "صفقة القرن".

وأجرى وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، قبل قليل، مكالمة هاتفية مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، لبحث تطورات الأوضاع الأخيرة في الشأن الفلسطيني. 

وعقد رئيس الولايات المتحدة مؤتمراً صحفياً، الثلاثاء الماضي، للإعلان عن خطته لإحلال السلام في منطقة الشرق الأوسط، والمعروفة إعلامياً بـ"صفقة القرن".

وأشار ترامب، إلى أن خطته تتضمن أن تظل القدس عاصمة غير مقسمة لإسرائيل.

وتابع ترامب: "سنقدم اتفاقاً تاريخياً لفلسطين بعد 70 عاماً وهذه الفرصة الأخيرة لهم".

ونشر رئيس الولايات المتحدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الثلاثاء الماضي، خريطة رؤية السلام لحل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

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ترامب للرئيس الفلسطيني: إذا اخترت السلام فنحن معك ترامب عن "صفقة القرن": القدس ستظل عاصمة غير مقسمة لإسرائيل

مباشر (اقتصاد)

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