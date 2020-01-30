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الجدعان: الحكومة السعودية مستمرة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتسهيل مناخ الأعمال

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الرياض - مباشر: أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن حكومة بلاده مستمرة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتسهيل مناخ الأعمال.

وقال محمد الجدعان، على هامش مشاركته في جلسة رواد الأعمال ضمن ملتقى "بيبان الرياض"، اليوم الخميس، إن مستمرة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والإجرائية التي تسهم في تسهيل مناخ الأعمال وتمكن القطاع الخاص ورواد الأعمال، وفقاً للحساب الرسمي لوزارة المالية على تويتر".

وأشار الجدعان، إلى أن الحكومة تراهن على رواد ورائدات الأعمال بالمملكة ليقودوا تنمية وطنهم خلال السنوات المقبلة.

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