أخبار عاجلة

في أول جلسة تداول بعد العطلة..خسائر حادة بالأسهم والعملة الصينية -
مساهمو "الأحساء" يقرون زيادة رأس المال لتنفيذ صفقة استحواذ -
"متلايف" توضح طريقة احتساب القيمة السوقية للأسهم الجديدة -
فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة -
الموافقة على معدل قانون خدمة ضباط الجيش الاردني -
"ساكو" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة الرياض -
"الراجحي" يعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2019 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"ساما" تعلن بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية غير المصرفية الفاعلة

Google+ Print
"ساما" تعلن بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية غير المصرفية الفاعلة "ساما" تعلن بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية غير المصرفية الفاعلة

 

الرياض - مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن بدء إطلاق التراخيص للجهات المالية الفاعلة غير المصرفية (شركات التقنيات المالية).

وقالت "ساما" في بيان صادر، اليوم الخميس، إنها أصدرت أول ترخيص لشركة محفظة إلكترونية، وأول ترخيص لشركة خدمات مدفوعات في المملكة، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة الداعم لتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من تقديم الخدمات المالية بما يدعم نمو الاقتصاد الوطني.

ورخصت مؤسسة النقد لشركة المدفوعات الرقمية (STCPay) كشركة محفظة إلكترونية، وشركة جيديا للتقنية كشركة خدمات مدفوعات، ويأتي ذلك بعد نجاح فترة التجربة في البيئة التجريبية.

ونشرت المؤسسة السعودية، في موقعها الإلكتروني القواعد التنظيمية لخدمات المدفوعات لاستطلاع مرئيات العموم حيالها، حيث تم الأخذ بالاعتبار مرئيات العموم بما يخدم مصلحة القطاع.

وتدخل قواعد تنظيم أحكام الترخيص لشركات قطاع المدفوعات، وتنظيم ممارستها لأنشطة خدمات المدفوعات في المملكة، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع المدفوعات وبما يساهم في تحقيق استقرار القطاع وعدالة التعاملات فيه.

وتضمنت القواعد الحد الأدنى من المتطلبات النظامية لممارسة أنشطة خدمات المدفوعات، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بالحد الأدنى لرأس المال حسب نوع الأنشطة وكذلك متطلبات حماية البيانات وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام للشركة.

ترشيحات

مؤسسة النقد السعودية تصدر تعليمات إدارة القروض محتَملة التعثر إنفوجرافيك.. تحويلات الوافدين بالسعودية آخر 10 سنوات

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تفرج عن الأردني أبو حميدة

السعودية تفرج عن الأردني أبو حميدة

شركتان تتفقان على توفير تمويل عبر نقاط البيع في السعودية

شركتان تتفقان على توفير تمويل عبر نقاط البيع في السعودية

قرار وزاري بتوطين مهنة الصيدلة في السعودية تدريجياً

قرار وزاري بتوطين مهنة الصيدلة في السعودية تدريجياً

جثة قرصان في قفص حديدي قرب شواطئ السعودية.. ما القصة؟

جثة قرصان في قفص حديدي قرب شواطئ السعودية.. ما القصة؟