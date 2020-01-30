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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات النمو الاقتصادي

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محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات النمو الاقتصادي محدث.. الدولار الأمريكي يتحول للهبوط عالمياً بعد بيانات النمو الاقتصادي

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للهبوط مقابل سلة من العملات الرئيسية عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، بعد بيانات النمو الاقتصادي وتطورات فيروس الصين.

ونما الولايات المتحدة بنحو 2.1 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي وفقاً للتوقعات، فيما سجل أبطأ وتيرة نمو في 3 سنوات خلال 2019.

في حين تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

ويترقب المستثمرون تطورات "كورونا" بعد ارتفاع عدد الأشخاص المصابين بالفيروس القاتل إلى 7700 شخص ووفاة 170 شخصاً وفقاً لأحدث إصدارات منظمة الصحة الصينية.

فيمااستبعد المستشار التجاري للرئيس الأمريكي "بيتر نافارو" فكرة إلغاء الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية المتفق عليها في المرحلة الأولى من الصفقة التجارية، إذا بدأ تفشي الفيروس في الضغط على الاقتصاد الصيني.

وقرر بنك الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء تثبيت معدلات الفائدة لتتراوح بين مستوى 1.5 و1.75 بالمائة، كما أكد البنك التزامه برفع معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 5:20 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو بنسبة 0.2 بالمائة ليصل إلى 1.1032 دولار، كما انخفض مقابل الين الياباني بنحو 0.3 بالمائة عند مستوى 108.70 ين.

وانخفض الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 بالمائة إلى مستوى 1.3099 دولار، كما انخفض أمام العملة السويسرية بنسبة 0.4 بالمائة ليسجل 0.9693 فرنك.

وخلال نفس الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الدولار الأمريكي مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة عند مستوى 97.840 بعد أن سجل مستوى 98.074 قرب أعلى مستوى في شهرين.

مباشر (اقتصاد)

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