"فيسبوك" تدفع غرامة نصف مليار دولار لتسوية دعوى انتهاك الخصوصية

مباشر: وافقت شركة "فيسبوك" على دفع غرامة أكثر من نصف مليار دولار؛ لتسوية الدعوى الجماعية في ولاية "إلينوي" بسبب انتهاك خصوصية المستخدمين.

وأكد "ديفيد فاينر" المدير المالي لفيسبوك في مؤتمر عبر الهاتف بعد الإعلان عن الأرباح الفصلية أمس الأربعاء، تسوية بقيمة 550 مليون دولار فيما يتعلق بانتهاك قانون خصوصية معلومات مستخدمي "إلينوي".

ورغم أن الغرامة كبيرة إلا أنها نسبة ضئيلة من الحد الأقصى البالغ 35 مليار دولار الذي كان من المحتمل أن تواجهه الشركة بعد انتهاكها قانون الخصوصية عبر استخدام ميزة التعرف على الوجه دون معرفة المستخدمين.

وتتطلب التسوية المقترحة الحصول على موافقة في المستقبل من مستخدمي فيسبوك في "إلينوي" الأمريكية لأغراض مثل تحليل الوجه للتمييز التلقائي.

وهذه هي التسوية الرئيسية الثانية للشركة الأمريكية في ستة أشهر بعد أن دفعت غرامة 5 مليارات دولار بسبب انتهاكات قواعد لجنة التجارة الفيدرالية في الولايات المتحدة.

وأعلنت فيسبوك بالأمس تحقيقها أرباح وإيرادات بأكثر من التوقعات خلال الربع الأخير من العام الماضي، لكن التكاليف والنفقات ارتفعت بنسبة 34 بالمائة.

وبحلول الساعة 4:48 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "فيسبوك" بنحو 6.7 بالمائة إلى 208.70 دولار.