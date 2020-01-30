محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع 1% بالختام مع القلق بشأن "كورونا"

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 بالمائة في ختام تعاملات اليوم الخميس، مع تطورات انتشار الفيروس الصيني وعقب قرار البنوك المركزية.

وتراجعت أسهم النفط والغاز بنحو 2.7 بالمائة لتقود خسائر البورصات الأوروبية مع إغلاق كاقة القطاعات في النطاق الأحمر.

وتسبب انتشار فيروس الكورونا الصيني في وفاة 170 شخص، وإصابة 7711 شخصاً متجاوز عدد المصابين بفيروس سارس في عامي 2002 و2003، وفقاً لتصريحات لجنة الصحة الوطنية الصينية.

وعلى صعيد آخر، أبقى بنك إنجلترا معدل الفائدة كما هو عند مستوى 0.75 بالمائة لكنه خفض تقديرات النمو الاقتصادي.

وقرر الفيدرالي أمس الأربعاء تثبيت معدلات الفائدة لتتراوح بين 1.5 و1.75 بالمائة، بعد ثلاث تخفيضات متتالية في العام الماضي، كما أكد البنك التزامه برفع معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة.

وبالعودة الى أوروبا، يترقب الجميع عملية مغادرة المملكة المتحدة لعضوية الاتحاد الأوروبي المزمع تنفيذها غداً الجمعة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو لأدنى مستوى منذ 2008 خلال الشهر الأخير من العام الماضي، في حين ارتفع معدل البطالة في ألمانيا خلال الشهر الجاري.

وعند نهاية التعاملات، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 1.01 بالمائة مسجلاً 415.1 نقطة، كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 1.4 بالمائة ليصل إلى 7381.9 نقطة.

وهبط مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 1.4 بالمائة ليسجل 5871.7 نقطة، كما تراجع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة مماثلة مسجلاً 13157.1 نقطة.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة عند مستوى 1.1032 دولار.