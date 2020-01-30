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هبوط يتجاوز التوقعات لمخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

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هبوط يتجاوز التوقعات لمخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة هبوط يتجاوز التوقعات لمخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة

مباشر: هبطت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأكثر من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وكشف بيان إدارة معلومات الطاقة الصادر اليوم الخميس، أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 201 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 24 يناير/كانون الثاني لتصل إلى 2746 مليار قدم مكعب.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة سوف تهبط بمقدار 197 مليار قدم مكعب في الأسبوع الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكي خلال الأسبوع الماضي بمقدار 524 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

كما أن المخزونات في الأسبوع الماضي كانت أعلى من متوسط الخمس سنوات السابقة بنحو 193 مليار قدم مكعب.

وبحلول الساعة 3:31 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي تسليم مارس بنسبة 1.4 بالمائة مسجلاً 1.84 دولار لكل مليون وحدة بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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