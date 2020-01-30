خسائر حادة للأسهم الآسيوية مع ارتفاع ضحايا الفيروس الصيني

مباشر: هبطت الأسهم الأسيوية بشكل ملحوظ بنهاية جلسة اليوم الخميس، مع ترقب الخسائر الناتجة عن تفشي فيروس كورونا.

ويأتي الهبوط في البورصات الآسيوية بالتزامن مع استمرار انتشار الكورونا الذي أودى بحياة 170 شخص وأصاب 7700 شخص في الصين، وفقًا لآخر تحديث صادر عن منظمة الصحة الصينية.

وأغلقت العديد من الشركات العالمية فروعها في الصين، وأمرت بعضها موظفيها بالعمل من المنزل، بينما حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مواطنيها من السفر غير الضروري إلى الصين.

وحافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على معدل الفائدة المنخفض بنسبة تتراوح بين 1.5 و1.75 بالمائة خلال اجتماعه أمس الأربعاء، وأكد الفيدرالي التزامه برفع معدل التضخم إلى المستهدف البالغ 2 بالمائة، مضيفاً أن سوق العمل لا يزال "قويًا" بينما ينمو الاقتصاد "بمعدل معتدل".

وتراجع المستشار التجاري "بيتر نافارو" في البيت الأبيض عن قيام الولايات المتحدة بإعفاء الصين من التعريفات الجمركية، إذا استمر تأثير الفيروس الصيني على النمو الاقتصادي.

وتشهد بورصة الصين عطلة رسمية إحتفالاً برأس السنة القمرية الجديدة.

وفي نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكي الياباني بنحو 1.7 بالمائة أو ما يوازي 401 نقطة تقريباً ليهبط إلى 22977.7 نقطة.

كما تراجع مؤشر "هانج سانج" في هونج كونج بنسبة 2.6 بالمائة ليغلق عند مستوى 26449.1 نقطة، وهبط مؤشر "تيكس" التايواني بنسبة 5.7 بالمائة لينهي الجلسة عند 11421.7 نقطة.

وانخفض مؤشر "كوسبي 100" لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.9 بالمائة مسجلاً 2217 نقطة.