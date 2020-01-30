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سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.67% خلال الأسبوع وسط انخفاض بالسيولة

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سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.67% خلال الأسبوع وسط انخفاض بالسيولة سوق الأسهم السعودية يتراجع 1.67% خلال الأسبوع وسط انخفاض بالسيولة

الرياض- مباشر: أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي، على تراجع خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير/ كانون الثاني 2019، مقارنة بالأسبوع السابق له.

وهبط المؤشر العام بنسبة 1.67 بالمائة ليفقد 139.76 نقطة ليهبط بها لمستوى 8246.59 نقطة، بنهاية الأسبوع.

وانخفضت القيمة السوقية للأسهم السعودية إلى 8.75 تريليون ريال (2.33 تريليون دولار) بنهاية الأسبوع مقارنة مع 8.84 تريليون ريال (2.36 تريليون دولار) بالأسبوع السابق، بتراجع 1.1% تعادل 98.25 مليار ريال (26.2 مليار دولار).

وتراجعت قيم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 2.5 بالمائة إلى 17.95 مليار ريال (4.79 مليار دولار) بنهاية الأسبوع، مقارنة مع 18.42 مليار ريال (4.9 مليار دولار) بالأسبوع السابق.

وبلغ متوسط قيم التداولات خلال الأسبوع نحو 3.59 مليار ريال (957.6 مليون دولار)، مقارنة مع 3.68 مليار ريال (982.3 مليون دولار) بنهاية الأسبوع السابق.

وهبطت كميات التداولات خلال الأسبوع إلى 772.3 مليون سهم، مقارنة مع 860.9 مليون سهم بتراجع 10.3 بالمائة.

وتراجع 17 قطاعا من قطاعات السوق السعودي، تصدرها المواد الأساسية 3.16 بالمائة، بينما ارتفعت 4 قطاعات تصدرها الصناديق العقارية بنسبة 1.7 بالمائة. 

وبالمثل تراجعت قطاعات الاتصالات والبنوك والطاقة، القياديات، بنسبة 2.03 بالمائة، و1.66 بالمائة، و1.12 بالمائة. 

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