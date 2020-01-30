سهم فيسبوك يتراجع 6% مع زيادة النفقات وتباطؤ النمو

مباشر: تراجع سهم فيسبوك بأكثر من 6 بالمائة خلال تعاملات اليوم الخميس، مع زيادة النفقات وتباطؤ نمو إيرادات الشركة.

وكشفت الشركة الأمريكية المالكة لموقع التواصل الاجتماعي أمس الأربعاء عن ارتفاع أرباح وإيرادات فيسبوك بأكثر من التوقعات في الربع الأخير من العام الماضي.

لكن السهم تأثر سلباً بارتفاع نفقات الشركة بنسبة 34 بالمائة ليصل إلى 12.2 مليار دولار في أخر 3 أشهر من العام الماضي.

كما جاء هبوط سهم الشركة الأمريكية مع تباطؤ نمو الإيرادات دون 30 بالمائة للربع الرابع على التوالي.

وزاد عدد مستخدمين الفيسبوك يومياً بنحو 9 بالمائة خلال الربع الماضي ليصل الى 1.66 مليار شخص.

وبحلول الساعة 2:41 مساءً بتوقيت جرينتش تراجع سهم شركة فيسبوك بنسبة 6.4 بالمائة ليسجل 208.4 دولار.