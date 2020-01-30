مؤسسة النقد السعودية تصدر تعليمات إدارة القروض محتَملة التعثر

الرياض – مباشر: أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، اليوم الخميس، صدورَ قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين "منشآت".

وقالت مؤسسة النقد السعودية، في بيان لها، إن هذه القواعد تهدف إلى التأكيد على تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم، وتوجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة لمراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر، وتنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض.

وأضافت "ساما"، في بيانها، أن هذه القواعد تأتي متسقة مع الجهود المحلية المبذولة في إطار تمكين القطاع الخاص، ومنها منح الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

وأشارت "ساما"، إلى أن قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر جاءت متسقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، والخروج بتعليمات تسهم في وضع إجراءات بشكل استباقية لمعالجة القروض للجهات الاعتبارية التي تظهِر مؤشرات عدم القدرة على استيفاء الالتزامات الائتمانية.

وأكدت "ساما"، انها تمكن المنشآت المقترِضة من الالتزام بجداول السداد، وتلافي الوصول إلى مراحل التعثر من خلال المعاملة العادلة وإيجاد الحلول المناسبة بحسب طبيعة كل منشأة، وبالتالي دعم أنشطتها الاقتصادية.

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