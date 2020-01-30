"معادن" توصي بعدم توزيع أرباح نقدية لعام 2019

الرياض – مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية "معادن" للجمعية العامة بعدم توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وقالت "معادن"، في بيان لها على "تداول" اليوم الخميس، إن سبب التوصية بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية 2019؛ من أجل مواصلة الشركة استكمال بناء وتمويل مشاريعها القائمة وفقًا لاستراتيجيتها.

وأضافت الشركة، أنه سيتم عرض توصية المجلس بعدم توزيع أرباح عن العام المالي 2019 للجمعية العامة للتصويت عليها.

وسجلت الشركة نتائج سلبية بنهاية عام 2019؛ بتحولها للخسائر بصافي 739.46 مليون ريال، مقارنة بأرباح مسجلة بقيمة 1.85 مليار ريال في 2018.

وأقرت الجمعية العامة العادية للشركة، في اجتماعها بتاريخ 10 مارس/ آذار 2019، توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن العام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.4 بالمائة، لمستوى 42.90 ريالا.

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