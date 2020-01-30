"معادن" تتحول للخسائر بالعام 2019 لانخفاض أسعار المنتجات

الرياض – مباشر: تحولت شركة التعدين العربية السعودية (معادن) للخسائر في عام 2019، مقارنة بصافي أرباح للعام 2018.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول"، اليوم الخميس، تكبدت "معادن" صافي خسائر بقيمة 739.46 مليون ريال خلال عام 2019، مقارنة بأرباح مسجلة بقيمة 1.85 مليار ريال في 2018.

وتحول "معادن" للخسائر على الرغم من ارتفاع إجمالي الإيرادات والمبيعات بنسبة 25.2 بالمائة في 2019؛ إلى 17.74 مليار ريال، مقارنة بـ 14.17 مليار ريال في 2018.

وأرجعت الشركة تحولها للخسائر في 2019 على أساس سنوي؛ إلى انخفاض متوسط الأسعار المحققة لكافة المنتجات ماعدا الذهب، وكذلك انخفاض الكميات المباعة من منتجات الأمونيا، والألومنيوم والذهب، بالرغم من ارتفاع الكميات المباعة من باقي المنتجات.

وأضافت، أن أساسب الخسائر تعود كذلك إلى انخفاض الحصة في صافي الربح في مشروع مشترك (سامابكو)، على الرغم من ارتفاع الدخل من ودائع لأجل والإيرادات الأخرى.

ولفتت "معادن"، إلى أن بدء العمليات التجارية لشركة معادن وعد الشمال للفوسفات وشركة معادن للدرفلة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 أثر على نتائج هذا العام؛ حيث ساهمت في الزيادة في تكلفة المبيعات بنسبة 66 بالمائة؛ بسبب الزيادة في حجم المبيعات، وكذلك الزيادة في تكلفة المدخلات.

ونوهت الشركة، إلى أن مصروفات البيع والتسويق والتوزيع سجلت زيادة نسبتها 83 بالمائة، والمصاريف العمومية والإدارية بنسبة 21 بالمائة، ومصاريف الاستكشاف والخدمات الفنية بنسبة 89 بالمائة، وتكلفة التمويل بنسبة 37 بالمائة.

وخلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، سجلت "معادن" صافي خسائر بقيمة 462.92 مليون ريال، مقابل أرباح قيمتها 1.57 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام 2018.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.4 بالمائة، لمستوى 42.90 ريالا.

نتائج أرباح الشركات

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