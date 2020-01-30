"الخبير ريت" يقرر توزيع 13.3 مليون ريال على مالكي الوحدات

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الخبير المالية، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق "الخبير ريت" عن الربع الرابع من عام 2019م.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الخميس أن قيمة التوزيعات 13.29 مليون ريال، يتم توزيعها على 66.4 مليون وحدة، بواقع 0.2 ريال لكل وحدة.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات لمالكي الوحدات، بتاريخ 16 فبراير / شباط 2020، على ان يتم صرف الأرباح خلال 30 يوما من تاريخ الاستحقاق.

وبينت الشركة أن نسبة التوزيع إلى السعر الأولي للوحدة تصل إلى نحو 2 بالمائة، وتمثل التوزيعات حوالي 1.97 بالمائة من صافي قيمة الأصول، كما بنهاية عام 2019.

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