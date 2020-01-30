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الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع مخاوف "كورونا" ونتائج أعمال

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الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع مخاوف "كورونا" ونتائج أعمال الأسهم الأمريكية تهبط بالمستهل مع مخاوف "كورونا" ونتائج أعمال

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث فقد "داو جونز" أكثر من 140 نقطة مع تفاقم أزمة "كورونا" ونتائج أعمال الشركات.

وأعلنت الصين زيادة عدد الضحايا بفيروس "كورونا" إلى 170 شخص مع تجاوز المصابين 7700 مصاباً مما يزيد المخاوف بشأن تفشي الفيروس.

وبالنسبة لنتائج الأعمال، تراجع سهم "فيسبوك" بأكثر من 6 بالمائة مع زيادة التكاليف والنفقات بنحو 34 بالمائة ورغم تجاوز الأرباح والإيرادات لتوقعات المحللين في الربع الأخير من العام المنصرم.

بينما ارتفع سهم "تسلا" بأكثر من 9 بالمائة بعد تفوق الأرباح والإيرادات تقديرات المحللين، فيما صعد سهم "مايكروسوفت" بنسبة 3 بالمائة مع قفزة 38 بالمائة للأرباح الفصلية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن نمو اقتصاد الولايات المتحدة بنحو 2.3 بالمائة في العام الماضي في أبطأ وتيرة خلال 3 سنوات، بعد أن ارتفع بنسبة 2.1 بالمائة في الربع الرابع.

فيما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي بأقل من التوقعات.

وبحلول الساعة 2:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.5 بالمائة أو ما يوازي 144 نقطة إلى 28590.2 نقطة.

كما تراجع "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.6 بالمائة إلى 3251 نقطة، وانخفض "ناسداك" بنحو 0.5 بالمائة إلى 9224.6 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.872.

مباشر (اقتصاد)

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