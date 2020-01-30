إيرادات "كوكاكولا" تتجاوز التوقعات في الربع الرابع

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "كوكاكولا" بنسبة 16 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الماضي، كما توافقت الأرباح المعدلة مع توقعات المحللين.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع المشروبات، اليوم الخميس، أن صافي الدخل القابل للتوزيع على المساهمين بلغ 2.04 مليار دولار (47 سنتاً للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل 870 مليون دولار (20 سنتاً للسهم) في الفترة نفسها من عام 2018.

وباستبعاد البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 44 سنتاً، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

وارتفعت إيرادات "كوكاكولا" بنسبة 16 بالمائة في الفترة المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي لتسجل 9.1 مليار دولار، مقابل 7.8 مليار دولار المسجلة في نفس الفترة من عام 2018.

وكانت التوقعات تشير إلى أن إجمالي إيرادات "كوكاكولا" سوف تبلغ 8.9 مليار دولار خلال الربع الرابع.

وفي إجمالي عام 2019، صعد إيرادات "كوكاكولا" بنسبة 9 بالمائة لتصل إلى 37.26 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الربح بنحو 39 بالمائة ليصل إلى 8.9 مليار دولار.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر سهم شركة "كوكاكولا" بنسبة 2.2 بالمائة ليصل إلى 58.28 دولار.