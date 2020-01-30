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اقتصاد المكسيك ينكمش في 2019 لأول مرة منذ 10 سنوات

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اقتصاد المكسيك ينكمش في 2019 لأول مرة منذ 10 سنوات اقتصاد المكسيك ينكمش في 2019 لأول مرة منذ 10 سنوات

مباشر: انكمش المكسيك لأول مرة في 10 سنوات خلال العام الماضي، وسط عدم اليقين بشأن سياسات "لوبيس أبرادور".

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني الصادرة اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي لثاني أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية قد تراجع بنحو 0.1 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع  نمو بلغ 2.1 بالمائة في العام السابق له.

وخلال الربع الرابع من العام الماضي، لم يشهد النمو الاقتصادي في المكسيك أي تغيير مقارنة مع الربع الثالث الذي لم يحقق نمواً يُذكر.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى انكماش الناتج الإجمالي المحلي بنحو 0.1 بالمائة خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول.

ويعاني اقتصاد المكسيك في ظل حالات عدم اليقين بشأن سياسيات الرئيس "لوبيس أبرادور" في عامه الأول للحكم.

وكانت بيانات اقتصادية كشفت في وقت سابق من الشهر عن تراجع إجمالي استثمارات الثابتة بنحو 5.2 بالمائة خلال أول 10 أشهر من العام الجاري.

وخفض البنك المركزي في المكسيك معدل الفائدة 4 مرات في العام الماضي ليصل إلى مستوى 7.25 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:15 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع البيزو المكسيكي بنحو 0.4 بالمائة أمام الدولار الأمريكي لتصل إلى مستوى 18.77 بيزو.

مباشر (اقتصاد)

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