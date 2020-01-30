نظام جديد لإطلاق الصواريخ للفضاء وأطراف اصطناعية لقناديل البحر والمزيد

تطوير نظام جديد لإطلاق الصواريخ للفضاء بتكلفة أقل، واستخدام الإلكترونيات الدقيقة لتعزيز سرعة سباحة قناديل البحر لاستكشاف المحيطات .. هل فاتك ما حدث خلال الأربع وعشرون ساعة الماضية؟ إليك لمحات سريعة عن أبرز الأخبار التي تحتاج إلى معرفتها في أقل من دقيقتين:

شركة Spinlaunch تطور نظام جديد لإطلاق الصواريخ في الفضاء:

تمكنت شركة SpinLaunch – وهي شركة أمريكية لتطوير تكنولوجيا رحلات الفضاء – من إحياء فكرة عمرها عقود والبدء في تنفيذها، وهي استخدام الرافعات الميكانيكية العملاقة لإلقاء الصواريخ في المدار المخصص لها.

تعمل الشركة على بناء جهاز طرد مركزي ضخم يعمل على تحريك الصاروخ في دوائر لمدة ساعة تقريبًا، ما يزيد من سرعته إلى أكثر من 5000 ميل في الساعة. وبمجرد الوصول لسرعة الإطلاق تقوم أجهزة الطرد المركزي بإطلاق الصاروخ وإرساله إلى (الطبقة العليا في الغلاف الجوي) stratospher، حيث سيعمل محرك الصاروخ نفسه لدفعه إلى المدار.

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وتخطط الشركة لإجراء أول تدريبات شبه مدارية هذا الشتاء في موقع اختبار جديد في نيو مكسيكو. وإذا نجح هذا النظام فإن Spinlaunch تعد بتخفيض تكلفة إرسال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى الفضاء بما يصل إلى 20 مرة أقل، ولكن الفائدة الأكبر قد تتمثل في تسريع إيقاع الإطلاق، حيث يتنبأ (جوناثان ياني) المدير التنفيذي للشركة أن هذا النظام سيكون قادرًا على القيام بخمس عمليات إطلاق يوميًا؛ في حين لم تستطيع معظم شركات الصواريخ الآن القيام بالكثير من عمليات الإطلاق خلال شهر واحد.

جهاز إلكتروني يزيد من سرعة قنديل البحر لاستكشاف المحيط:

يقضي علماء الروبوتات حول العالم الكثير من الوقت في محاولة تطوير آلات مُبرمجة يمكنها القيام بالأشياء التي تفعلها الحيوانات؛ ولكن الباحثون في جامعة (كاليفورنيا التقنية) Caltech، وجامعة (ستانفورد) Stanford يتبعون منهجًا مختلفًا.

طور الباحثون طرفًا اصطناعيًا صغيرًا من (الإلكترونيات الدقيقة) Microelectronics يُمكّن قناديل البحر من السباحة بشكل أسرع وأكثر كفاءة مما يفعلون في العادة، دون التأثير عليها. ويتصور الباحثون بهذا المشروع أنه يمكن في المستقبل توجيه قناديل البحر المجهزة بأجهزة استشعار لاستكشاف وتسجيل المعلومات حول المحيط.

يزيد الجهاز الإلكتروني من سرعة قناديل البحر ما يصل إلى ثلاثة أضعاف سرعته العادية، ويمكن للإصدارات الأحدث التحكم في اتجاهها أيضًا، ويبلغ قطر الجهاز نحو 2 سم؛ ويرتبط بجسم قنديل البحر عن طريق شوكة خشبية صغيرة.

حقيقة سريعة؛ زيادة الازدحام المروري بنسبة 71% في بنغالور:

زاد الازدحام المروري في مدينة بنغالور بالهند – المدينة ذات حركة المرور الأكثر اختناقًا في العالم في عام 2019 – بنسبة 71% على مدار العام الماضي. وفقًا لتقرير شركة TomTom الهولندية للملاحة ورسم الخرائط، و تأتي المدن الأربع التالية على قائمة أسوأ حركة مرور في العالم بعد بنغالور كالتالي: مانيلا عاصمة الفلبين، وبوغوتا عاصمة كولومبيا، ومومباي وبونا في الهند.

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نصائح مهمة يمكنك الاستفادة منها:

تتيح لك ميزة (اللعب عن بُعد) Remote Play تشغيل ألعاب PS4 المفضلة لديك على أي جهاز متوافق، ويعني ذلك أنه يمكنك بدء اللعب باستخدام جهاز PlayStation المتصل بشاشة تلفاز، وإيقاف اللعبة مؤقتًا، ثم تشغيل تطبيق اللعب عن بُعد على جهازك المختار وستكون اللعبة جاهزة لتتمكن من متابعة اللعب من حيث توقّفت سابقًا. ولحسن الحظ تعتبر عملية إعداد هذه الميزة بسيطة جدًا لتشغيل الألعاب على هواتف أندرويد.