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تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة

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مباشر: تراجع عدد الأشخاص الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة بأقل من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة عن وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة سجلت 216 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 25 يناير/كانون الثاني الجاري، بتراجع 7 آلاف طلب عن الأسبوع السابق له بعد تعديل الأرقام بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية ستُسجل انخفاضاً إلى 215 ألف طلب.

أما بالنسبة للمتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة في الشهر الماضي، فسجل تراجع 1750 طلب ليصل إلى 214.500 ألف طلب.

وبالنسبة لمستوى طلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة فهبطت بمقدار 44 ألف طلب في الأسبوع المنتهي 18 يناير/كانون الثاني عند 1.703 مليون طلب.

وبحلول الساعة 1:49 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.1 بالمائة عند مستوى 97.8750.

مباشر (اقتصاد)

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