الاقتصاد الأمريكي ينمو بأبطأ وتيرة في 3 سنوات خلال 2019

مباشر - أحمد شوقي: نما اقتصاد الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة في 3 سنوات خلال العام الماضي، بعد أن حقق نمواً وفقاً للتوقعات في الربع الأخير من 2019 بدعم نفقات الاستهلاك الشخصي والحكومي.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات التحليل الاقتصادي الأمريكي، اليوم الخميس، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نما بنسبة 2.1 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس سنوي وهى نفس وتيرة النمو المسجلة في الربع الثالث من 2019.

وكان من المتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد حول العالم بنحو 2.1 بالمائة خلال الربع الأخير من العام المنصرم.

( أداء الاقتصاد الأمريكي خلال آخر 4 سنوات)

ويأتي النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة خلال الربع الرابع بدعم مساهمات إيجابية من النفقات الاستهلاك الشخصي وإنفاق الحكومة الفيدرالية والاستثمارات الثابثة المحلية مقابل أداء سلبي من جانب أعمال المخزون الخاص والاستثمارات الخارجية.

وأوضحت البيانات أن الاستهلاك الشخصي ارتفع بنحو 2.1 بالمائة خلال الربع الأخير من عام 2019، مقابل 3.2 بالمائة في الربع الثالث من العام ذاته.

بينما ارتفعت نفقات الاستهلاك الحكومي وإجمالي الاستثمارات بنسبة 2.7 بالمائة خلال الربع الأخير من 2019، بعد زيادة قدرها 1.7 بالمائة في الربع السابق له.

في حين تراجع إجمالي الاستثمار المحلي الخاص بنحو 6.1 بالمائة خلال الربع الرابع من العام المنصرم، مقارنة مع هبوط بلغت نسبته 1 بالمائة في الربع السابق له.

ومن ناحية أخرى، ارتفع مؤشر أسعار نفقات المستهلكين في الولايات المتحدة 1.6 بالمائة خلال الربع الرابع من العام الجاري، مقارنة مع زيادة 1.5 بالمائة في الربع السابق له.

وفيما يتعلق بإجمالي عام 2019، فإن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ارتفع بنسبة 2.3 بالمائة خلال العام الماضي مقارنة مع 2.9 بالمائة في العام السابق له ومقابل 2.4 بالمائة في عام 2017.

وبحول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.886.