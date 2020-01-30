تعيين رئيسا تنفيذيا لشركة الكيميائية السعودية

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة الكيميائية السعودية القابضة "الكيميائية"، اليوم الخميس، عن تعيين رئيس تنفيذي للشركة.

وقالت "الكيميائية"، في بيان لها على "تداول"، إن مجلس الإدارة أصدر قرارا بالتمرير اليوم بتعيين ثامر بن محمد بن مقحم المهيد رئيساً تنفيذياً للمجموعة؛ ابتداء من 2 فبراير/ شباط 2020.

وأضافت الشركة، أن قرار التعيين جاء بعد الاطلاع والموافقة على الهيكل التنظيمي المعدل في اجتماع مجلس الإدارة بتاريخ 22 يناير/ كانون الثاني 2020، ووفق ما تم عرضه من استراتيجيات الشركة الكيميائية السعودية القابضة وشركاتها التابعة؛ لتعزيز فرص النمو والتوسع في أعمالها وأنشطتها واستناداً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت.

وأشارت، إلى أن "ثامر المهيد" يملك 26 سنة خبرة عملية في مجالات متعددة، وشغل منصب نائب المدير العام في الشركة منذ مارس/ آذار 2018 لقطاع المتفجرات، وأيضاً العضو المنتدب والمدير العام لشركة السويس العالمية للنترات (سينكو) في مصر.

وشغل المهيد مدير عام وحدة الأغذية في شركة المراعي، كما شغل منصب مدير عام السياسات والاستراتيجيات في وزارة التجارة والصناعة، وعمل في عدة مناصب في شركة "سابك" داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى عمله السابق في الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

وحصل المهيد على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة الملك سعود، بالإضافة إلى درجة الماجستير في شراء واندماج الشركات من دولة النمسا، ودرجة الماجستير في الإدارة العالمية من الولايات المتحدة الأمريكية.

ولفتت "الكيميائية"، إلى أن الرئيس التنفيذي السابق محمد بن سعود البدر سيستمر عضواً منتدباً للشركة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.20 بالمائة، عند مستوى 25.15 ريالا.

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