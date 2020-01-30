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اليوان الصيني يتراجع لأدنى مستوى منذ ديسمبر مع مخاوف "كورونا"

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اليوان الصيني يتراجع لأدنى مستوى منذ ديسمبر مع مخاوف "كورونا" اليوان الصيني يتراجع لأدنى مستوى منذ ديسمبر مع مخاوف "كورونا"

مباشر: تراجعت العملة الصينية في التداولات خارج الصين لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر/كانون الأول خلال تعاملات اليوم الخميس، مع تزايد انتشار الوباء الصيني الجديد "كورونا".

وانخفض اليوان الصيني والذي يتم تداوله في مراكز رئيسية خارج البر الرئيسي للصين، إلى ما دون 7 يوانات لكل دولار أمريكي للمرة الأولى هذا العام، وهبط أكثر من 2 بالمائة منذ 20 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأعلنت السلطات الصحية أن حالات الإصابة بفيروس الصين الوبائي "كورونا" بلغت 7711 حالة بينما بلغ عدد الوفيات 170 شخصاً في الصين وإصابة ما يقرب من 100 حالة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وألمانيا.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة الصحة العالمية في جنيف في وقت لاحق خلال اليوم، لتقرير ما إذا كان تفشي المرض الحالي يشكل حالة طوارئ صحية عمومية تثير قلقًا دوليًا وما هي الإجراءات التي سيتم اتخاذها استجابةً لذلك.

وتراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم إلى مستوى 7.0037 يوان، وهو أضعف مستوى له منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ولاتزال الأسواق المالية في الصين في حالة توقف رسمي، بعد تمديد فترة عطلة أعياد العام القمري الجديد في البلاد.

مباشر (اقتصاد)

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