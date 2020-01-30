أخبار عاجلة

فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة -
الموافقة على معدل قانون خدمة ضباط الجيش الاردني -
"الراجحي" يعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2019 -
تحليل.. الأسواق الخليجية تراقب مسار "الأسهم العالمية والنفط" عن كثب -
مساء dmc - د. عبد الحميد أباظة: القانون المصري يسمح بنقل الأعضاء في حالة توقف عمل المخ وليس القلب -
مساء dmc - بعد نقلهم إلى الأسمرات.. حياة آدمية لأهالي أكشاك أبو السعود -
مساء dmc - تحقيق من الشارع حول السيارات المهملة وسائل تنفيذ الجرائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك(صور)

Google+ Print

القاهرة - مباشر: اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك ( مرجان - 16 )، والذى استمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر البحرية.

وأوضح بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن التدريب تضمن تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، وتنفيذ تمارين اتصالات لاسلكية وإشارية، وكذلك تمرين حرب إلكترونية أظهر تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية فى إستخدام أعمال الخداع الإلكترونى، والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة.

وقامت العناصر المشاركة في التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بآداء مهامها بدقة ومهارة عالية، وأظهرت مدى قدرتها على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية، كما تم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وإجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للتهديدات الغير نمطية.

ونفذت عناصر القوات الخاصة للبحرية المصرية والبحرية بياناً عملياً لأعمال حق الزيارة والتفتيش والإقتحام الرأسى والأفقى ، كما تم التدريب على الإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالموانع والسيطرة عليها .

ترشيحات

مصانع درفلة الحديد بمصر تغلق أبوابها.. ماذا حدث؟

"الصحة" تؤكد عدم رصد حالات مصابة بـ"كورونا" في مصر

ترامب عن "صفقة القرن": القدس ستظل عاصمة غير مقسمة لإسرائيل

تاريخياً.. كيف تتفاعل الأسواق والاقتصاد في أوقات الفيروسات والأمراض المتفشية؟

صفقة بنك عَـوده اللبناني بمصر.. الأسباب والنتائج

القوى العاملة المصرية:توفير 612 ألف فرصة عمل براتب يصل لـ6000جنيه

المصرية للاتصالات تدرس بدائل التعامل مع استثماراتها في فودافون مصر

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د. عبد الحميد أباظة: القانون المصري يسمح بنقل الأعضاء في حالة توقف عمل المخ وليس القلب

مساء dmc - د. عبد الحميد أباظة: القانون المصري يسمح بنقل الأعضاء في حالة توقف عمل المخ وليس القلب

من مصر | الموسيقار هشام خرما يشرح كيف مزج بين الحضارات في المزيكا

من مصر | الموسيقار هشام خرما يشرح كيف مزج بين الحضارات في المزيكا

من مصر | الموسيقار هاني شنودة: الأجيال القادمة في تقدم وهتبقى أفضل وفي تطور دائما

من مصر | الموسيقار هاني شنودة: الأجيال القادمة في تقدم وهتبقى أفضل وفي تطور دائما

من مصر | الموسيقار هشام خرما يسرد حكايات وتفاصيل رحلته الفنية لـ"من مصر"

من مصر | الموسيقار هشام خرما يسرد حكايات وتفاصيل رحلته الفنية لـ"من مصر"