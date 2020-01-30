ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك(صور)

القاهرة - مباشر: اختتمت فعاليات التدريب البحري المصري السعودي المشترك ( مرجان - 16 )، والذى استمر لعدة أيام بقاعدة البحر الأحمر البحرية.

وأوضح بيان للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن التدريب تضمن تنفيذ عدة تشكيلات بحرية، وتنفيذ تمارين اتصالات لاسلكية وإشارية، وكذلك تمرين حرب إلكترونية أظهر تكامل إجراءات الحماية الذاتية للوحدات البحرية فى إستخدام أعمال الخداع الإلكترونى، والتدريب على عمليات البحث والإنقاذ للطائرات والسفن المنكوبة.

وقامت العناصر المشاركة في التدريب بتنفيذ معركة تصادمية قامت خلالها الوحدات البحرية المختلفة بآداء مهامها بدقة ومهارة عالية، وأظهرت مدى قدرتها على إتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

كما نفذت القطع البحرية المشاركة تدريباً للرماية بالذخيرة الحية لصد وتدمير الأهداف السطحية المعادية، وتأمين الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية، كما تم التدريب على الإمداد والتزود بالوقود بالبحر وإجراء بيانات عملية على تعرض الوحدات البحرية للتهديدات الغير نمطية.

ونفذت عناصر القوات الخاصة للبحرية المصرية والبحرية السعودية بياناً عملياً لأعمال حق الزيارة والتفتيش والإقتحام الرأسى والأفقى ، كما تم التدريب على الإغارة على إحدى الجزر المعادية المجهزة بالموانع والسيطرة عليها .

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