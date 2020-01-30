السعودية.. مدفوعات نظام "سداد" ترتفع 21% بـ2019 بصدارة الخدمات الحكومية

مباشر- بدور الراعي: ارتفع إجمالي مبالغ الفواتير المسددة عبر نظام سداد للمدفوعات، أحد أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، بنسبة 20.9 بالمائة خلال عام 2019 بما يعادل 77 مليار ريال.

وبحسب بيانات حديثة لمؤسسة النقد العربي السعودي –ساما بلغ اجمالي مبالغ مدفوعات نظام "سداد" نحو 444.875 مليار ريال مقارنة بـ 367.872 مليار ريال بنهاية 2018.

وتوزعت مبالغ مبالغ الفواتير المسددة من خلال "سداد" بقيمة 421.829 مليار ريال، فيما بلغت مبالغ الفواتير من خلال قنوات أخرى إلى نحو 23.05 مليون ريال.

ووفقاً للبيانات المتاحة على "ساما" ارتفع عدد الفواتير المسددة عبر نظام سداد بنسبة 10.8 بالمائة لتصل إلى 269.667 مليون فاتورة، مقابل 243.452 مليون فاتورة بنهاية عام 2018.

وعلى صعيد المدفوعات على القطاعات فقد تركزت على قطاع الخدمات الحكومية الذي استحوذ على أكبر نسبة من إجمالي قيمة الفواتير المسددة بنحو 311.530 مليار ريال لتمثل نحو 70 بالمائة من إجمالي قيمة الفواتير، وتلاه قطاع الاتصالات والمرافق العامة الذي شكلت نسبته نحو 21 بالمائة لتصل إلى 93.437 مليار ريال، وجاء ثالثا قطاع المال والتأمين بقيمة بلغت 33.33 مليار ريال.

ومن حيث عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد فقد تركزت في قطاع الاتصالات وخدمات المرافق بنحو 170.805 مليون فاتورة، وتلاه قطاع الخدمات الإلكترونية بنحو 74.45 مليون فاتورة.

ونظام سداد قام بتحويل عملية تسديد الفواتير من الطريقة التقليدية إلى الطريقة الإلكترونية، مما أدى لتوفير الوقت ورفع كفاءة العمل لعموم الاقتصاد السعودي؛ ووفقاً للتقديرات المتوفرة بحسب موقع "سداد" فإن هناك نحو 12-إلى-15 مليون ساعة كان يقضيها عملاء البنوك في الفروع لتسديد فواتيرهم.

ويزيد نظام سداد من عدد القنوات الإلكترونية التي يمكن لعملاء البنوك من تسديد فواتيرهم عبرها، وذلك عبر القنوات الخاصة بالبنك الذي يتعاملون معه بالإضافة إلى القنوات الخاصة بالبنوك الأخرى.

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