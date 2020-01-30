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هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "الأسماك" بأسهم حقوق أولوية

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هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "الأسماك" بأسهم حقوق أولوية هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "الأسماك" بأسهم حقوق أولوية

الرياض – مباشر: وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة السعودية للأسماك "الأسماك" بزيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بقيمة 298.9 مليون ريال.

وقالت هيئة السوق المالية، في بيان لها اليوم الخميس، إن أحقية أسهم الأولوية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية، التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية.

يذكر أن مجلس إدارة الشركة سوف يحدد تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية في وقت لاحق.

وأضافت هيئة السوق، أنه سيُحدد سعر الطرح وعدد الأسهم المطروحة للاكتتاب من قبل الشركة بعد نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ولفتت، إلى أنه سيتم نشر نشرة إصدار أسهم حقوق الأولوية للجمهور في وقت لاحق.

وأشارت هيئة السوق المالية، إلى أن قرار الاستثمار المبني على إعلان خبر زيادة رأس مال الشركة سواء كان الإعلان عبارة عن توصية من مجلس إدارة الشركة المعني أم في شكل موافقة من الهيئة على نشرة الإصدار الخاصة بزيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، من دون الاطلاع على نشرة الإصدار ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ونوهت الهيئة، بأنه يجب على المستثمر الاطلاع على نشرة الإصدار، التي تحتوي معلومات تفصيلية عن الشركة والطرح وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية لتقدير مدى جدوى الاستثمار في الطرح من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وشددت هيئة السوق، على أنه يجب ألا ينظر إلى موافقتها على نشرة الإصدار على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية؛ مبينة أن قرار الموافقة على نشرة الإصدار يعني أنه تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وتقدمت الشركة، في 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، بملف زيادة رأسمالها عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 289.9 مليون ريال، إلى هيئة السوق المالية السعودية.

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