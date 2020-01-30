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السوق السعودي يصعد للجلسة الثانية بسيولة 3.7 مليار ريال

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السوق السعودي يصعد للجلسة الثانية بسيولة 3.7 مليار ريال السوق السعودي يصعد للجلسة الثانية بسيولة 3.7 مليار ريال

الرياض- مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم تعاملات جلسة يوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع وشهر يناير/ كانون الثاني على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي بعد 6 تراجعات متتالية بدعم من القطاعات القيادية.

وسجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 0.75 بالمائة إلى مستوى 8246.59 نقطة ليربح نحو 61.08 نقطة.

وجرى التعامل على 145.69 مليون سهم وبقيمة 3.708 مليار ريال، موزعين على 156.117 ألف صفقة.

وتصدر سهم الراجحي السيولة بنحو 385.014 مليون ريال، فيما كان سهم الإنماء الأنشط من حيث الحجم بنحو 12.25 مليون سهم.

وتصدر الارتفاعات سهم ساب للتكافل بنسبة 4.62 بالمائة، وتلاه سهم سامبا بنحو 4.48 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم متلايف ايه اي جي العربي بنسبة 4.27 بالمائة.

وفي المقابل تصدر التراجعات سهم مجموعة الحكير بنسبة 4.32 بالمائة، وتلاه سهم الزامل للصناعة بنسبة 3.72 بالمائة، كما تراجع أداء سهم اليانز اس اف بنسبة 1.88 بالمائة.

وتصدر الارتفاعات قطاع الاتصالات بنسبة 1.58 بالمائة، كما ارتفع قطاع البنوك بنسبة 1.47 بالمائة، كما زاد قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.32 بالمائة.

وفي المقابل تراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.64 بالمائة، فيما تصدر قطاع تجزئة الأغذية التراجعات بنسبة 0.89 بالمائة.

اما عن السوق الموازية "نمو" فقد سجل نمواً بنسبة 1.12 بالمئة الى مستوى 7136.48 نقطة ليربح نحو 78.73 نقطة.

وتصدر الارتفاعات سهم بحر العرب بنسبة 2.87 بالمائة، والعمران بنسبة 1.30 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم الصمعاني بنسبة 2.80 بالمائة.

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