أخبار عاجلة

فنادق ومنتجعات ميلينيوم تتحالف مع شركة جونسون كونترولز -
مساء dmc - تطورات فيروس كورونا.. ارتفاع الوفيات لـ305 والإصابات لـ15 ألفا -
الاردن : الموافقة على موازنة 2020 -
الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة -
الموافقة على معدل قانون خدمة ضباط الجيش الاردني -
"الراجحي" يعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2019 -
تحليل.. الأسواق الخليجية تراقب مسار "الأسهم العالمية والنفط" عن كثب -
مساء dmc - د. عبد الحميد أباظة: القانون المصري يسمح بنقل الأعضاء في حالة توقف عمل المخ وليس القلب -
مساء dmc - بعد نقلهم إلى الأسمرات.. حياة آدمية لأهالي أكشاك أبو السعود -
مساء dmc - تحقيق من الشارع حول السيارات المهملة وسائل تنفيذ الجرائم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

ارتفاع الإسترليني بعد قرار المركزي البريطاني

Google+ Print
ارتفاع الإسترليني بعد قرار المركزي البريطاني ارتفاع الإسترليني بعد قرار المركزي البريطاني

مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد نتائج اجتماع البنك المركزي.

وقرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.75 بالمائة، لكن القرار جاء بأغلبية 7 أعضاء مقابل معارضة اثنين من صناع السياسة.

كما أعلن البنك المركزي خفض تقديرات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة عن العام الجاري إلى 0.8 بالمائة مقارنة مع 1.3 بالمائة المتوقعة في السابق.

وفي الوقت نفسه، يعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان مسطحاً في الربع الرابع من العام الماضي.

وتأتي قرارات السياسة النقدية في المملكة المتحدة في ليلة البريكست، حيث من المقرر أن تغادر بريطانيا عضوية الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة بعد ما يزيد عن ثلاثة أعوام ونصف من المفاوضات بعد الاستفتاء الذي عقد في منتصف عام 2016.

ويعقد المشرعون في البرلمان الأوروبي اجتماعاً لمناقشة مسألة البريكست للمرة الأخيرة قبل موعد الخروج المقرر 31 يناير/كانون الثاني 2020.

وبحلول الساعة 12:36 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 1.3081 دولار.

كما زادت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.3 بالمائة ليهبط اليورو إلى 0.8427 إسترليني.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة

الشرقية للتنمية تتملك قطعة أرض ضمن منحة وزارة الزراعة

"ساكو" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة الرياض

"ساكو" تفتتح فرعاً جديداً بمدينة الرياض

"الراجحي" يعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2019

"الراجحي" يعلن توزيعات الأرباح عن النصف الثاني من 2019

تحليل.. الأسواق الخليجية تترقب مسار "الأسهم العالمية والنفط"

تحليل.. الأسواق الخليجية تترقب مسار "الأسهم العالمية والنفط"