ارتفاع الإسترليني بعد قرار المركزي البريطاني

مباشر: ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد نتائج اجتماع البنك المركزي.

وقرر بنك إنجلترا تثبيت معدل الفائدة دون تغيير عند مستوى 0.75 بالمائة، لكن القرار جاء بأغلبية 7 أعضاء مقابل معارضة اثنين من صناع السياسة.

كما أعلن البنك المركزي خفض تقديرات النمو الاقتصادي في المملكة المتحدة عن العام الجاري إلى 0.8 بالمائة مقارنة مع 1.3 بالمائة المتوقعة في السابق.

وفي الوقت نفسه، يعتقد أن الناتج المحلي الإجمالي البريطاني كان مسطحاً في الربع الرابع من العام الماضي.

وتأتي قرارات السياسة النقدية في المملكة المتحدة في ليلة البريكست، حيث من المقرر أن تغادر بريطانيا عضوية الاتحاد الأوروبي غداً الجمعة بعد ما يزيد عن ثلاثة أعوام ونصف من المفاوضات بعد الاستفتاء الذي عقد في منتصف عام 2016.

ويعقد المشرعون في البرلمان الأوروبي اجتماعاً لمناقشة مسألة البريكست للمرة الأخيرة قبل موعد الخروج المقرر 31 يناير/كانون الثاني 2020.

وبحلول الساعة 12:36 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 1.3081 دولار.

كما زادت العملة البريطانية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بأكثر من 0.3 بالمائة ليهبط اليورو إلى 0.8427 إسترليني.