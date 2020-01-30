تراجع حاد لأرباح "رويال داتش شل" في الربع الرابع

مباشر: تراجعت أرباح شركة "رويال داتش شل" بشكل حاد خلال الربع الأخير من العام الماضي، بفعل ضعف أسعار النفط والغاز الطبيعي.

وأعلنت الشركة العاملة في قطاع النفط والطاقة متعددة الجنسيات عبر نتائج الأعمال الفصلية الصادرة اليوم الخميس، تحقيق صافي دخل بقيمة 871 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 7.33 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ صافي الربح القابل للتوزيع على المساهمين 965 مليون دولار، مقابل 5.59 مليار دولار في الفترة المقارنة، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 3.36 مليار دولار.

وعلى صعيد الإيرادات، تراجعت بنسبة 18% في الربع الأخير من العام الماضي على أساس سنوي لتسجل 84.01 مليار دولار.

وألقت "شل" اللوم على ضعف هوامش أرباح أنشطة التكرير والكيماويات المحققة بالإضافة إلى الحركات السالبة في المراكز الضريبية المؤجلة.

وأكدت "رويال داتش شل" عزمها استكمال برنامج إعادة شراء الأسهم البالغ 25 مليار دولار، لكنها حذرت من أن وتيرة إعادة الشراء لا تزال خاضعة لظروف الاقتصاد الكلي وكذلك تخفيض الدين.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال عن إجمالي عام 2019، سجلت "شل" صافي دخل بقيمة 15.2 مليار دولار مقارنة بـ23.8 مليار دولار في العام السابق له.